расстояние между пристанями 40 км. теплоход проплывает от одной пристани до другой и возвращается обратно за 3 часа 40 минут. найдите скорость течения реки, если собственная скорость теплохода 22 км в час.
Алгебра
расстояние между пристанями 40 км. теплоход проплывает от одной пристани до другой и возвращается обратно за 3 часа 40 минут. найдите скорость течения реки, если собственная скорость теплохода 22 км в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость течения реки равна х км/ч, тогда скорость теплохода по течению (22+х) км/ч, против течения - (22-х) км/ч. По течению теплоход шел 40/(22+х) часов, против течения - 40/(22-х) часов. Зная, что всего затрачено 3 часа 40 минут (11/3 часов), составляем уравнение: 40/(22+х) + 40/(22-х) = 11/3 120(22-х) + 120(22+х) = 11(484-х²) 2640-120х+120х+2640=5324-11х² 11х²=5324-5280 11х²=44 х²=4 х=2 -2 не подходит Ответ. 2 км/ч.
Гость:
3ч40мин=11/3ч допустим, скорость течения реки х км/ч 40/(22+х) + 40/(22-х) = 11/3 3*40(22-х) + 3*40*(22+х) = 11*(484-х²) 3*40*44 = 11*(484-х²) 5280/11=484-х² 480 = 484-х² х²=484-480 х²=4 х=2км/ч скорость течения
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