расстояние между пристанями 40 км. теплоход проплывает от одной пристани до другой и возвращается обратно за 3 часа 40 минут. найдите скорость течения реки, если собственная скорость теплохода 22 км в час.

Алгебра

расстояние между пристанями 40 км. теплоход проплывает от одной пристани до другой и возвращается обратно за 3 часа 40 минут. найдите скорость течения реки, если собственная скорость теплохода 22 км в час.

Автор: Гость