Мяч брошен под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 10м/с. на какую максимальную высоту поднимется мяч?
Физика
Мяч брошен под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 10м/с. на какую максимальную высоту поднимется мяч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальная скорость мяча Vв = V * sin 30° = 10 * 0,5 = 5 м/с. Максимальная высота мяча Н = Vв² / (2 * g) = 5² / 19,6 ≈ 1,275 м.
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