Расстояние между городами А и Б равно 400 км.Из А в Б выехала грузовая машина, а через 2 часа вслед за ней выехала легковая машина, скорость которой в 1,5 раза больше скорости грузовой. Найдите скорость грузовой машины, если из...
Математика
Расстояние между городами А и Б равно 400 км.Из А в Б выехала грузовая машина, а через 2 часа вслед за ней выехала легковая машина, скорость которой в 1,5 раза больше скорости грузовой. Найдите скорость грузовой машины, если известно, что она прибыла в Б на 1 час 20 минут позже легковой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость грузовой машины Vг=Х, тогда Vл=1,5Х. Время затраченное грузовой машмной на весь путь 400/Х, а легковой 400/1,5Х. Но легковая выехала на 2ч позже, а грузовая приехала в Б на 1 1/3ч позже, поэтому 400/х+1 1/3=400/1,5х+2 400/х+4/3=800/3х+2 (1200-4х)/3х=(800+6х)/3х (при 3х не равно 0) 1200-4х=800+6х 1200-800-4х-6х=0 10х=400 х=40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дан четырёхугольник с вершинами А(-1;7), В(5;5). С(7;-5) и D(3;7). Доказать, что четырёхугольник, вершинами которого служат середины сторон данного...
Алгебра
Из пункта М в пункт N, находящийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 минут вслед за ним выехал велосипедист, скорость котор...
Математика