Расстояние между городами А и Б равно 400 км.Из А в Б выехала грузовая машина, а через 2 часа вслед за ней выехала легковая машина, скорость которой в 1,5 раза больше скорости грузовой. Найдите скорость грузовой машины, если из...

Математика

Расстояние между городами А и Б равно 400 км.Из А в Б выехала грузовая машина, а через 2 часа вслед за ней выехала легковая машина, скорость которой в 1,5 раза больше скорости грузовой. Найдите скорость грузовой машины, если известно, что она прибыла в Б на 1 час 20 минут позже легковой.

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