Написать уравнение прямой, проходящей через точки (x0, y0, z0) и P.

Алгебра
Написать уравнение прямой, проходящей через точки (x0, y0, z0) и P.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой, проходящей через точки (X0, Y0, Z0) и (X1, Y1, Z1), имеет вид   Х - Х0       Y - Y0         Z - Z0 ----------- = ------------ = -----------  X1 - X0      Y1 - Y0       Z1 - Z0
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