Написать уравнение прямой, проходящей через точки (x0, y0, z0) и P.
Алгебра
Написать уравнение прямой, проходящей через точки (x0, y0, z0) и P.
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение прямой, проходящей через точки (X0, Y0, Z0) и (X1, Y1, Z1), имеет вид Х - Х0 Y - Y0 Z - Z0 ----------- = ------------ = ----------- X1 - X0 Y1 - Y0 Z1 - Z0
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