НАЙДИТЕ УГЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРАПЕЦИИ , ЕСЛИ ОДИН ИЗ ЕЕ УГЛОВ РАВЕН 23ГРАДУСА.
Геометрия
НАЙДИТЕ УГЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРАПЕЦИИ , ЕСЛИ ОДИН ИЗ ЕЕ УГЛОВ РАВЕН 23ГРАДУСА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 угла по 90 градусов, сумма двух других равна 180 градусов, поэтому углы трапеции 90, 90, 23 и 180 - 23 = 157 градусов.
Гость:
Сумма всех углов трапеции = 360 градусов. Т.к. трапеци прямоугольная => угол А и угол В - прямые. Угол С = 23 градуса. 90 + 90 + 23 + угол D = 360 угол D = 360 - 90 - 90 - 23 = 157 градусов.
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