НАЙДИТЕ УГЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРАПЕЦИИ , ЕСЛИ ОДИН ИЗ ЕЕ УГЛОВ РАВЕН 23ГРАДУСА.

2 угла по 90 градусов, сумма двух других равна 180 градусов, поэтому углы трапеции 90, 90, 23 и 180 - 23 = 157 градусов.

Гость: Гость:

Сумма всех углов трапеции = 360 градусов. Т.к. трапеци прямоугольная => угол А и угол В - прямые. Угол С = 23 градуса. 90 + 90 + 23 + угол D = 360 угол D = 360 - 90 - 90 - 23 = 157 градусов.