стороны параллелограмма относятся как 2 к 5, а его периметр равен 35см. найти стороны параллелограмма.
Геометрия
стороны параллелограмма относятся как 2 к 5, а его периметр равен 35см. найти стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5=х/у, х=2у/5, 2х+2у=35 4у/5+2у=35 4у+10у=175 Ответ: у=12,5 х=5
Гость:
Вспомним одну теорему: Противоположные стороны паралеллограмма паралельны и равны. А по условию говорится что отношение сторон 2 : 5 (подразумевается соседние стороны), тогда обозначим значение отношения за х. В данном случае, одно из сторон будет 2х, а другой 5х. А если так, то противооложные этих сторон по теореме будет равны. Тогда составим уравнеие и решим: 2 * 2х + 2 * 5х = 35 4х + 10х = 35 14х = 35 х = 2,5 значение отношения 2 * 2,5 = 5 см. одно из сторон 5 * 2,5 = 12,5 см. другая сторона. Проверим: 5 * 2 + 12,5 * 2 = 35 см периметр. Ответ: 5 см, 12,5 см.
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