записать схемы образования химических связей K CL

Химия
записать схемы образования химических связей K CL
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl + KOH = KCl + H2O   CaCl2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KCl   2HCl  + K2CO3 = 2KCl + H2O + CO2
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