записать схемы образования химических связей K CL
Химия
записать схемы образования химических связей K CL
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl + KOH = KCl + H2O CaCl2 + K2CO3 = CaCO3 + 2KCl 2HCl + K2CO3 = 2KCl + H2O + CO2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
стороны параллелограмма относятся как 2 к 5, а его периметр равен 35см. найти стороны параллелограмма.
Геометрия
АВСD-трапеция. AD=15 см, BC=5. диагонали AC и BD,EC-высота, угол CED-прямой, угол на пересечении диагоналей равен 90градусов. Найти СЕ
Математика
Математика
Расстояние между городами А и Б равно 400 км.Из А в Б выехала грузовая машина, а через 2 часа вслед за ней выехала легковая машина, скорость которо...