один тракторист вспахал 2/9 поля,а другой 2/3 того же роля.Какую часть поля осталось вспахать?

Гость: Гость:

За 1 возьмем все поле. тогда мы чтоб полуть невспаханное поле, должны от 1 отнять вспаханные: 1 - 2/9 - 2/3 = 9/9 - 2/9 - 6/9 = 1/9 часть Ответ: 1/9 чать поля осталось невспаханным