один тракторист вспахал 2/9 поля,а другой 2/3 того же роля.Какую часть поля осталось вспахать?
Математика
один тракторист вспахал 2/9 поля,а другой 2/3 того же роля.Какую часть поля осталось вспахать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9+2/3=2/9+6/9=8/9поля вспахано 1-8/9=9/9-8/9=1/9 поля осталось вспахать
Гость:
За 1 возьмем все поле. тогда мы чтоб полуть невспаханное поле, должны от 1 отнять вспаханные: 1 - 2/9 - 2/3 = 9/9 - 2/9 - 6/9 = 1/9 часть Ответ: 1/9 чать поля осталось невспаханным
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