Существует предположение, что ботанический термин "устьица" ведет свое происхождение от древнерусского слова "уста". Докажите или опровергните данную гипотезу.
Биология
Существует предположение, что ботанический термин "устьица" ведет свое происхождение от древнерусского слова "уста". Докажите или опровергните данную гипотезу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как устьица у растения служат для регулирования газообмена и испарения влаги, т. е. питания растения, и они находятся между двумя закрывающими их клетками, то вполне логична ассоциация с "устами", т.е. рот и губы(две клетки) следовательно можно предположить, что термин "устьица" ведет свое происхождение от древнерусского слова "уста".
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