Существует предположение, что ботанический термин "устьица" ведет свое происхождение от древнерусского слова "уста". Докажите или опровергните данную гипотезу.

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так как устьица у растения служат для регулирования газообмена и испарения влаги, т. е. питания растения, и они находятся между двумя закрывающими их клетками, то вполне логична ассоциация с "устами", т.е. рот и губы(две клетки) следовательно можно предположить, что термин "устьица" ведет свое происхождение от древнерусского слова "уста".