какой канон существовал в оформлеии христианского храма?
Обществознание
какой канон существовал в оформлеии христианского храма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каноны постоянно меняются - после никоновских реформ одни каноны -сейчас другие. К примеру в Храме Христа Спасителя теперь на входе стоит рамка как в аэропортах и такой же "шмон" Алтарь
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