7с=21d+7 12m+24n=18 45m+15n-30
Математика
7с=21d+7 12m+24n=18 45m+15n-30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7c + 21d + 7 = 7(c +3d + 1) 12m + 24n +18 = 6(2m + 4n + 3) 45m + 15n - 30 = 15(3m + n - 2)
Гость:
7с-21d+7=7(c-3d+1) 12m+24n-18=6(2m+4n-3) 45m+15n-30=15(3m+n-2)
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