в булочную завезли хлеб трех сортов одинаковое количество каждого сорта ,Когда было продано по 30 батонов каждого сорта, то всего осталось столько, сколько батонов каждого сорта было завезено первоначально.Сколько было всего за...

Математика

в булочную завезли хлеб трех сортов одинаковое количество каждого сорта ,Когда было продано по 30 батонов каждого сорта, то всего осталось столько, сколько батонов каждого сорта было завезено первоначально.Сколько было всего завезено хлеба?

Автор: Гость