в булочную завезли хлеб трех сортов одинаковое количество каждого сорта ,Когда было продано по 30 батонов каждого сорта, то всего осталось столько, сколько батонов каждого сорта было завезено первоначально.Сколько было всего за...
Математика
в булочную завезли хлеб трех сортов одинаковое количество каждого сорта ,Когда было продано по 30 батонов каждого сорта, то всего осталось столько, сколько батонов каждого сорта было завезено первоначально.Сколько было всего завезено хлеба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, батонов одного сорта завезли х, тогда (х-30)3=х 3х-х=90 х=90/2 х=45 батонов одного сорта 45*3=135 завезли всего
Гость:
Пусть количество батонов одного сорта равно Х. Тогда получаем уравнение Х = (Х - 30) * 3 Х = 3 * Х - 90 2 * Х = 90 Х = 45 итак, одного сорта было 45 батонов, а всего батонов было 45 * 3 = 135
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