Запиши несколько равенств и неравенств, используя только числа 9, 6, 13, 3, 15, знаки действий и знаки сравнения.
Математика
Запиши несколько равенств и неравенств, используя только числа 9, 6, 13, 3, 15, знаки действий и знаки сравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+3 = 9 9+6 = 15 9-3 = 6 15-9 = 6 9+6 > 13 13+3 > 15 15-6 < 13 3+6 < 15 пойдет?)
Гость:
(9-6)*13 < 3*15 9+6+3 > 15-13 9=6+3 6/9 = (13-3)/15 13+3 > 15 9+6=15
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