почему максимальная валентность элементов 2-го периода не может повысить число 4?
Химия
почему максимальная валентность элементов 2-го периода не может повысить число 4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что на внешних слоях их атомов не больше 4 валентных электронов
Гость:
Потому, что у них имеются только одна 2s орбиталь и 3р орбитали, на которых суммарно может находится всего 4 неспаренных электрона.
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