Объем прямоугольного параллелепипеда равен 165см3. Его измерения выражаются простыми числами.Найдите измерения данного прямоугольного параллелепипеда.
Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда равен 165см3. Его измерения выражаются простыми числами.Найдите измерения данного прямоугольного параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое натуральное число расписывается в произвдение простых чисел однозначным образом с точностью до перестановки 165=5*3*11 Обьем прямоугольного параллелипипеда равен произведению его линейных измерений, поэтому измерениями данного прямоугольного параллеллипипеда будут 5см, 3 см, 11 см ответ: 5 см, 3 см, 11 см
Гость:
Число 165 раскладывается на простые множители единственным способом 165 = 3 * 5 * 11
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