Объем прямоугольного параллелепипеда равен 165см3. Его измерения выражаются простыми числами.Найдите измерения данного прямоугольного параллелепипеда.

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Каждое натуральное число расписывается в произвдение простых чисел однозначным образом с точностью до перестановки 165=5*3*11 Обьем прямоугольного параллелипипеда равен произведению его линейных измерений, поэтому измерениями данного прямоугольного параллеллипипеда будут 5см, 3 см, 11 см ответ: 5 см, 3 см, 11 см