1! Высшую степень окисления хлор проявляет в соедиении 1)Cl2O 2)Cl2O5 3)AlCl3 4)HClO4 2! Наибольшее Количество хлорид-ионов образуется при биссоциации 1 моль 1)NaCl 2)Ca(ClO3)2 3)KClO4 4)AlCl3 3!Cокращённое ионное уравнение...
Химия
1! Высшую степень окисления хлор проявляет в соедиении 1)Cl2O 2)Cl2O5 3)AlCl3 4)HClO4 2! Наибольшее Количество хлорид-ионов образуется при биссоциации 1 моль 1)NaCl 2)Ca(ClO3)2 3)KClO4 4)AlCl3 3!Cокращённое ионное уравнение H+OH=H2O cоответствует взаимодействию 1)Аммиака с гидроксидом аллюминия 2)Кремниевой кислоты с Гидрокситом цинка 3)Водорода с Гидроксидом калия 4)Азотной кислоты и гидроксидом бария 4!Соляная кислота риагирует с 1)H2SO4 2)N2 3)Hg 4)Na2CO3 5!массовая доля азота в карбонате аммония равна 1) 13,8% 2) 29,2% 3) 32,6% 4) 45,5% 6! С оксидом железа (II) реагируют 1)Углерод 2)вода 3)Сульфат натрия 4)Гидроксид кальция 5)серная кислота 7!К 328 г раствора с массовой долей фосфата натрия 10% добавили избыток раствора нитрата бария. Определите массу выпавшего осадка
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1 - 4) 2 - 4) 3 - 4) 4 - 4) 5 - 2) 6 - 1),5) 7 - 60,3 г
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