С НАУЧНОЙ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОЛЮС В РАСПОРЯЖЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ 3 ОДИНАКОВЫХ ВЕЗДЕХОДА БАКИ КОТОРЫХ ВМЕЩАЮТ ГОРЮЧЕЕ НА ОДИН ДЕНЬ ПУТИ.У КАЖДОГО ВЕЗДЕХОДА ОДИН БАК И КРОМЕ ТОГО КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЕЗТИ С СОБОЙ ПО 3 КАНИСТ...
Математика
С НАУЧНОЙ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОЛЮС В РАСПОРЯЖЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ 3 ОДИНАКОВЫХ ВЕЗДЕХОДА БАКИ КОТОРЫХ ВМЕЩАЮТ ГОРЮЧЕЕ НА ОДИН ДЕНЬ ПУТИ.У КАЖДОГО ВЕЗДЕХОДА ОДИН БАК И КРОМЕ ТОГО КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЕЗТИ С СОБОЙ ПО 3 КАНИСТРЫ С ГОРЮЧИМ.ГОРЮЧЕГО В КАЖДОЙ КАНИСТРЕ ХВАТАЕТ ТОЖЕ НА 1 ДЕНЬ.ЭКСПЕДИЦИЯ РЕШИЛА ДОБРАТЬСЯ ДО ПОЛЮСА ЗА 3 ДНЯ ПРИ ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАТЬ НА ВСЕХ ВЕЗДЕХОДАХ ОДНОВРЕМЕННО ДОСТИЧЬ ПОЛЮСА НА ОДНОМ ИЗ ВЕЗДЕХОДОВ И ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО.КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего горючего на 12 дней, т.е. 3бака и 3*3=9канистр, 3+9=12 экспедиция выезжает на 3 вездиходах, значит в первый день она тратит 3 бака, затем второй день 2 вездехода - 2 канлстры, третий день 1 вездеход - 1 канистра, и теперь в обратном порядке четвертый день 1 вездеход - 1 канистра, пятый день 2 вездехода - 2 канистры, щестой день 3 вездехода - 3 канистры итого получим 3+2+1+1+2+3=12 канистр, т.е. за 6 дней потратили все горючее
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