С НАУЧНОЙ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОЛЮС В РАСПОРЯЖЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ 3 ОДИНАКОВЫХ ВЕЗДЕХОДА БАКИ КОТОРЫХ ВМЕЩАЮТ ГОРЮЧЕЕ НА ОДИН ДЕНЬ ПУТИ.У КАЖДОГО ВЕЗДЕХОДА ОДИН БАК И КРОМЕ ТОГО КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЕЗТИ С СОБОЙ ПО 3 КАНИСТ...

Математика

С НАУЧНОЙ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОЛЮС В РАСПОРЯЖЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ 3 ОДИНАКОВЫХ ВЕЗДЕХОДА БАКИ КОТОРЫХ ВМЕЩАЮТ ГОРЮЧЕЕ НА ОДИН ДЕНЬ ПУТИ.У КАЖДОГО ВЕЗДЕХОДА ОДИН БАК И КРОМЕ ТОГО КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЕЗТИ С СОБОЙ ПО 3 КАНИСТРЫ С ГОРЮЧИМ.ГОРЮЧЕГО В КАЖДОЙ КАНИСТРЕ ХВАТАЕТ ТОЖЕ НА 1 ДЕНЬ.ЭКСПЕДИЦИЯ РЕШИЛА ДОБРАТЬСЯ ДО ПОЛЮСА ЗА 3 ДНЯ ПРИ ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАТЬ НА ВСЕХ ВЕЗДЕХОДАХ ОДНОВРЕМЕННО ДОСТИЧЬ ПОЛЮСА НА ОДНОМ ИЗ ВЕЗДЕХОДОВ И ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО.КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

Автор: Гость