Чему равно произведение чисел 2338и 14

Математика
Чему равно произведение чисел 2338и 14
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2338*14=32 732 ------------------------------ 
Гость:
2338 *   14 _____ 32732 
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