Какие государства образовались на развалинах Российский Империи?(их 6) и Австро-Венгрии(их 4) после Первой мировой войны?

Обществознание
Какие государства образовались на развалинах Российский Империи?(их 6) и Австро-Венгрии(их 4) после Первой мировой войны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От Российской Империи отделились- Польша,Финляндия,Литва,Латвия,Эстония,Молдавия. Австро-Венгрия распалась на Австрию,Венгрию,Чехославакию,Боснию и Герцеговину(это одна страна).  
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