Какие государства образовались на развалинах Российский Империи?(их 6) и Австро-Венгрии(их 4) после Первой мировой войны?
Обществознание
Какие государства образовались на развалинах Российский Империи?(их 6) и Австро-Венгрии(их 4) после Первой мировой войны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От Российской Империи отделились- Польша,Финляндия,Литва,Латвия,Эстония,Молдавия. Австро-Венгрия распалась на Австрию,Венгрию,Чехославакию,Боснию и Герцеговину(это одна страна).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основания усечённой пирамиды содержат 18 м2 и 128 м2. Определить площадь параллельного сечения, делящего высоту в отношении 2:3 (начиная от меньшег...
Математика
Геометрия
Основание АД трапеции АВСД лежит в плоскости α. Вершина С не лежит в этой плоскости. Через середины боковых сторон трапеции проведена прямая m .До...
Математика
Велосипедист выехал из пункта А в пункт В и ехал со скоростью 18км/ч,а затем, после 20 минутного отдыха,-со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии о...