Какие государства образовались на развалинах Российский Империи?(их 6) и Австро-Венгрии(их 4) после Первой мировой войны?

Обществознание

Какие государства образовались на развалинах Российский Империи?(их 6) и Австро-Венгрии(их 4) после Первой мировой войны?

Автор: Гость