схема образования ковалентной полярной связи для H2CO3
Химия
схема образования ковалентной полярной связи для H2CO3
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2H(+) and CO3(2-)
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