Подчеркните важные слова(логические ударения) Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнёшь и ты скажите что подчеркнуть
Литература
Подчеркните важные слова(логические ударения) Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнёшь и ты скажите что подчеркнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вершины Спят долины Полны мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Отдохнёшь ты Подожди
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