Подчеркните важные слова(логические ударения)   Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнёшь и ты   скажите что подчеркнуть

Литература
Подчеркните важные слова(логические ударения)   Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнёшь и ты   скажите что подчеркнуть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 вершины Спят   долины Полны мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Отдохнёшь ты Подожди 
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