Подчеркните важные слова(логические ударения) Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнёшь и ты скажите что подчеркнуть

Литература

Подчеркните важные слова(логические ударения) Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнёшь и ты скажите что подчеркнуть

Автор: Гость