Помогите написать сообщение про Лёгкую атлетику !до 23 октября

Легкая атлетика совокопность видов спорта,включающая бег,ходьбу,прыжки и метание.Основой легкой атлетики являются естественные дви­жения человека. Занятия легкой атлетикой способ­ствуют всестороннему физическому раз­витию, укреплению здоровья людей. Популярность и массовость легкой атлетики объяс­няются общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, возмож­ностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях.Легкая атлетика очень полезный для здоровья вид спорта.

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Дисциплины легкой атлетики: - 10000 м мужчины; - 10000 м женщины; - 100 м женщины; - 100т мужчины; - 100 м с барьерами женщины; - 110 м с барьерами мужчины; - 1500 м мужчины; - 1500 м женщины; - 200 м женщины; - 200 м мужчины; - 20 км спортивная ходьба мужчины; - 20 км спортивная ходьба женщины; - 3000 м женщины; - 3000 м стипль-чез мужчины; - 400 м мужчины; - 400 м женщины; - 400 м с барьерами женщины; - 400 м с барьерами мужчины; - 4x100 м эстафета мужчины; - 4x100 м эстафета женщины; - 4x400 м эстафета женщины; - 4x400 м эстафета мужчины; - 5000 м мужчины; - 5000 м женщины; - 50 км спортивная ходьба мужчины; - 800 м женщины; - 800 м мужчины; - десятиборье мужчины; - метание диска мужчины; - метание диска женщины; - метание молота женщины; - метание молота мужчины; - семиборье женщины; - прыжок в высоту женщины; - прыжок в высоту мужчины; - метание копья мужчины; - метание копья женщины; - прыжок в длину женщины; - прыжок в длину мужчины; - мар аф он мужчины; - марафон женщины; - прыжок с шестом женщины, - прыжок с шестом мужчины; - толкание ядра мужчины; - толкание ядра женщины; - тройной прыжок женщины; - тройной прыжок мужчины.