какое измерение: r=(35+0,1)м или d=(3.5+0.01)см -является наиболее точным и почему?Записать каждое вычисление в виде двойного неравенства?

в первом случае ошибка погрешности составляет 0.1 м=10 см во втором 0.01 см, во втором ошибка погрешности меньше, поэтому второе измерение точнее 35-0.1<=r<=35+0.1 3.5-0.01<=d<=3.5+0.01 34.9 м<=r<=35.1 м 3.39 см<=d<=3.51 см

Гость: Гость:

так как 0,1м=10см и10>0,01, то ⇒ второе измерение является более точным (чем меньше отклонение, тем точнее измерение) 35-0,1 ≤ r ≤ 35+0,1 34,9 ≤ r ≤ 35,1 3,5-0,01 ≤ d ≤ 3,5+0,01 3,49 ≤ d ≤ 3,51