Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгляд а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.- Как правильно поставить запятые?
Русский язык
Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгляд а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.- Как правильно поставить запятые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгял, а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.
Гость:
Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгял, а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.
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