Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгляд а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.- Как правильно поставить запятые?

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Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгляд а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.- Как правильно поставить запятые?

Автор: Гость