Я провел год в деревне, в Москве и в дороге - и притом в Москве в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провел я в дороге, в Москве и в деревне?
Математика
Я провел год в деревне, в Москве и в дороге - и притом в Москве в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провел я в дороге, в Москве и в деревне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обычном году 365 дней (в высокосном 366) Пусть в дороге "я" провел х дней, тогда в Моске "я" 8х дней, а в деревне 8*8х=64х По условию задачи составляем уравнение х+8х+64х=365 73х=365 х=365\73 х=5 8х=8*5=40 64х=64*5=320 ответ: в дорогу 5 дней, в Москве 40 дней, в деревне 320 дней если рассматривать случай высокосного года, то приходим к уравнению 73х=366 х=366\73 - нецелое число, а мы выходим из того что количества проведенных дней выражаются натуральными числами
Гость:
1 год =365 дней х дней в дороге 8х в москве 64х в деревне х+8х+64х=365 73х=365 х=5 5 дней в дороге 5*8=40 дней в москве 5*64=320 дней в деревне
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