написать уравнение плоскости, проходящей через точку(2,4,-1) и прямую [latex] \left \{ {{x-y+z=0} \atop {x+y-2=0}} \right[/latex]
Алгебра
написать уравнение плоскости, проходящей через точку(2,4,-1) и прямую [latex] \left \{ {{x-y+z=0} \atop {x+y-2=0}} \right[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение плоскости имеет вид Ax+By+Cz+D=0 плоскость проходит через прямую значит A(x-y+z)+B(x+y-2)=0 - уравнение плоскости (A+B)x+(A-B)y+Az-2B=0 плоскость проходит через точку(2,4,-1), значит (A+B)*2+(A-B)*4+A*(-1)-2B=0 2A+2B+4A-4B-A-2B=0 5A=4B A=4/5B (B+4/5B)x+(4/5B-B)y+4/5Bz-2B=0 9/5Bx-1/5By+4/5Bz-2B=0 9x-y+4z-10=0 - уравнение плоскости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в параллелограмме авсd на стороне ab отмечена точка k так,что ak : kb = 2:1 , O- точка пересечения диагоналей . выразите векторы oc и ck через вект...
Русский язык
Мой Том все чаще отворачивал от меня свой угасающий взгляд а вскоре и вовсе ушел и не вернулся.- Как правильно поставить запятые?
Литература
Подчеркните важные слова(логические ударения) Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Не пылит дорога Не дрожат листы ...