Для линейной функции у=-3/4х+3 1/2 найдите точку, абсцисса и ордината которой - одинаковые числа.

Гость: Гость:

абсцисса и ордината точки одинаковые числа, значит для нее x=y у=-3/4х+3 1/2 x=-3/4x+7/2 x+3/4x=7/2 7/4x=7/2 x=7/2*4/7=2 x=y=2 значит искомая точка (2;2)