Для линейной функции у=-3/4х+3 1/2 найдите точку, абсцисса и ордината которой - одинаковые числа.

Алгебра
Для линейной функции у=-3/4х+3 1/2 найдите точку, абсцисса и ордината которой - одинаковые числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
абсцисса и ордината точки одинаковые числа, значит для нее x=y   у=-3/4х+3 1/2 x=-3/4x+7/2 x+3/4x=7/2 7/4x=7/2 x=7/2*4/7=2 x=y=2   значит искомая точка (2;2)
Гость:
если х=у, то х=-3/4х+7/2 7/4х=7/2 7х=14 х=2 х=у=2 
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