определить число молекул Br2 в броме массой 3,2г.
Химия
определить число молекул Br2 в броме массой 3,2г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем кол-во вещества Br2: n(Br2)=m(Br2)/M(Br2)=3,2 г/160 г/моль= 0,02 моль. И по формуле N=n*Na: N(Br2)=n(Br2)*Na(постоянная величина-число Авогадро)=0,02 моль*6,02*10^23=1,204*10^22 молекул. Ответ: N(Br2)= 1,204*10^22 молекул.
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