определить число молекул Br2 в броме массой 3,2г.

Гость: Гость:

Сначала найдем кол-во вещества Br2: n(Br2)=m(Br2)/M(Br2)=3,2 г/160 г/моль= 0,02 моль. И по формуле N=n*Na: N(Br2)=n(Br2)*Na(постоянная величина-число Авогадро)=0,02 моль*6,02*10^23=1,204*10^22 молекул. Ответ: N(Br2)= 1,204*10^22 молекул.