Какие изменения гомеостаза могут возникнуть при нарушении функций надпочечников?
Биология
Какие изменения гомеостаза могут возникнуть при нарушении функций надпочечников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в коре надпочечников есть гармон минералокартикует, который регулирует минеральный обмен натрия и калия в крови; глюкокартикует - регулирует углеводный обмен, поддерживает концентрацию глюкозы в крови. гликогена в печени и в мышцах, влияет на обмен белков и жиров, подавляет восполительные процессы. При нехватке этих гармонов в коре надпочечников - бронзовая болезнь
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