Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду на 8 больше, то сколько птиц во второй клетке?

Математика
Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду на 8 больше, то сколько птиц во второй клетке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в другой клетке 69 птиц. Пусть в первой клетке х волнистых попугаев и у-какаду. тогда вов торой клетке количество птиц равно (х-6)+(у+8)=х+у-6+8=х+у+2, но х+у равно 67, следовательно, 67+2=69
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
пять окуней весят столько же,сколько и два леща,и лещ тяжелее окуня на 360г.Сколько весит окунь?
Ответить
Математика
В першій каністрі було в 5 разів більше бензину, ніж у другій. Весь бензин з цих каністр вилили в пустий бензобак. Якби долили ще 7 л бензину, то б...
Ответить
Биология
Какие изменения гомеостаза могут возникнуть при нарушении функций надпочечников?
Ответить
Химия
определить число молекул Br2 в броме массой 3,2г.
Ответить
Математика
отец может вскопать одну грядку за 15 минут,а сын туже грядку-за 20 минут.сколько времени им потребуеться чтобы вместу вскопать 3 грядки
Ответить