Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду на 8 больше, то сколько птиц во второй клетке?
Математика
Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду на 8 больше, то сколько птиц во второй клетке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в другой клетке 69 птиц. Пусть в первой клетке х волнистых попугаев и у-какаду. тогда вов торой клетке количество птиц равно (х-6)+(у+8)=х+у-6+8=х+у+2, но х+у равно 67, следовательно, 67+2=69
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