Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду на 8 больше, то сколько птиц во второй клетке?

Математика

Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду на 8 больше, то сколько птиц во второй клетке?

Автор: Гость