придумай задачу,решением которой выражение: а)(47-15)+(62-12); б)x+(39-14); в)81-(x+y).
Математика
придумай задачу,решением которой выражение: а)(47-15)+(62-12); б)x+(39-14); в)81-(x+y).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) В коробке было 47 красных карандашей и 62 черных, с коробки взяли 15 красных карандашей и 12 черных. Сколько карандашей осталось в коробке? б) У терх мальчиков есть марки. Всего марок 39. У Вани х марок, всего марок 39. У Пети марок на 14 меньше, чем у всех мальчиков. Сколько марок у Вани и Пети? в) Двум отрядам доручили посадить 81 дерево. Первый отряд посадил х деревьев, второй y деревьев. Сколько деревьев осталось посадить?
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