робинзон крузо решил позавтракать свежеиспеченным черепашьим яйцом.когда-то он привез с разбитого бурей корабля двое песочных часов.одни из них были рассчитаны на 4минуты а другие-на 7минут.чтобы испечь черепашье яйцо надо поло...
Математика
робинзон крузо решил позавтракать свежеиспеченным черепашьим яйцом.когда-то он привез с разбитого бурей корабля двое песочных часов.одни из них были рассчитаны на 4минуты а другие-на 7минут.чтобы испечь черепашье яйцо надо положить его в горячии угли ровно на 5 минут.каким образом робинзону крузо с помощью песочных часов отсчитать ровно 5 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наполяем оба часы песком, ставим когда из 4 минутного все пересыпется, в 7 минутном останется 3 мин переворачиваем 4 мин часы, через 3 мин переворачиваем 7мин часы, в 4х мин останется песка на 1 мин (начинаем печь черепашьи яйца) сначала 1 мин пока не пересепется песок в 4х минутных часах, потом еще 4 мин, перевернув 4 мин песочные часы, итого печь будем 1 мин+4 мин=5 мин
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