Найдите линейную функцию у=кх-3, если известно, что её график проходит через точку М(2; -9).

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точка М(2; -9) принадлежит графику функции у=кх-3, значит выполняется равенство -9=k*2-3, из которого ищем к -9+3=k*2 -6=2*k k=-6\2 k=-3 значит данная линейная функция задается формулой y=-3x-3 ответ: y=-3x-3