Найдите линейную функцию у=кх-3, если известно, что её график проходит через точку М(2; -9).

Алгебра
Найдите линейную функцию у=кх-3, если известно, что её график проходит через точку М(2; -9).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точка М(2; -9) принадлежит графику функции у=кх-3, значит выполняется равенство -9=k*2-3, из которого ищем к -9+3=k*2 -6=2*k k=-6\2 k=-3   значит данная линейная функция задается формулой y=-3x-3 ответ: y=-3x-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
составить уравнение прямой в пространстве, проходящей через точки А(-3,5,-4) и параллельную оси Ох
Ответить
Геометрия
боковая поверхность прямой призмы равна 96 дм^2. Найдите высоту призмы, если её основание-ромб с высотой 4дм и острым углом 30
Ответить
Математика
придумай задачу,решением которой выражение: а)(47-15)+(62-12); б)x+(39-14); в)81-(x+y).
Ответить
Математика
Имеется 6 гирь: по паре зелёных, красных и белых. В каждой паре одна гиря тяжёлая, а другая - лёгкая, причём все лёгкие весят одинаково и все тяжёл...
Ответить
Математика
Есть две клетки с волнистыми попугаями и попугаями какаду. Если в одной клетке 67 птиц,а в другой клетке на 6 волнистых попугаев меньше, а какаду н...
Ответить