из числа12345678910111213...5657585960вычеркните 100 цифр так чтобы оставшееся число стало наибольшим

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натуральное число будет наибольшим если оно начинается с наибольшей цифры(наибольшая цифра - цифра 9), поэтому вычеркиваем первые 8 цифр останется число 910111213...5657585960 теперь нужно добиться чтобы вторая цифра была наибольшей (осталось вычеркнуть 92 цифра), вычеркиваем цифры 1011121314151617181 (всего 19 цифр), получим число 99202122...60 теперь нужно добиться чтобы третья цифра была наибольшей (осталось вычеркнуть 73 цифры), вычеркиваем цифры 2021222324252627282 (всего 19 цифр), получим число 99930313233....60 теперь нужно добиться чтобы чертвертая цифра была наибольшей (осталось вычеркнуть 54 цифры), вычеркиваем цифры 3031323334353637383 (всего 19 цифр), получим число 9999404142..60 теперь нужно добиться чтобы пятая цифра была наибольшей (осталось вычеркнуть 35 цифр), вычеркиваем цифры 4041424344454647484 (всего 19 цифр), получим число 99999505152...60, теперь нужно добиться, чтобы шестая цифра была наибольшей вычеркиваем цифры (осталось вычеркнуть 16 цифр), вычеркиваем цифры 50 51 52 53 54 55 56 5 5 (вычеркнули 5 5 а не 57 потму что 7 больше 5 и 8 больше 5 , а значит оставшееся число будет больше) в итоге получим число 99 999 785 960 проверка 11 цифр (было всего цифр 9+10*5*2+2=111 цифр, осталось 111-100=11 цифр) ответ: после вычеркивания наибольшее число будет 99 999 785 960