составьте программу, которая определяет, сколько слагаемых должно быть в сумме 1+2+3+4..., чтобы сумма оказалась: а)больше 20; б)больше заданного числа n.

Гость: Гость:

нам это тоже задовали под буквой А я тож не знаю,а вот под буквой Б напишу program prim; var i,sum,n,x : integer; begin write('n = '); readln(n); x:=2; sum:=2; i:=1; while sum<=n do begin x:=x+2; i:=i+1; sum:=sum+x; end; writeln(i,'слагаемых'); end.