составьте программу, которая определяет, сколько слагаемых должно быть в сумме 1+2+3+4..., чтобы сумма оказалась: а)больше 20; б)больше заданного числа n.

Экономика
составьте программу, которая определяет, сколько слагаемых должно быть в сумме 1+2+3+4..., чтобы сумма оказалась: а)больше 20; б)больше заданного числа n.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нам это тоже задовали под буквой А я тож не знаю,а вот под буквой Б напишу program prim; var i,sum,n,x  : integer; begin     write('n = ');     readln(n);     x:=2;     sum:=2;     i:=1;     while sum<=n do     begin     x:=x+2;     i:=i+1;     sum:=sum+x; end;     writeln(i,'слагаемых'); end. 
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