составьте программу, которая определяет, сколько слагаемых должно быть в сумме 1+2+3+4..., чтобы сумма оказалась: а)больше 20; б)больше заданного числа n.
Экономика
составьте программу, которая определяет, сколько слагаемых должно быть в сумме 1+2+3+4..., чтобы сумма оказалась: а)больше 20; б)больше заданного числа n.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нам это тоже задовали под буквой А я тож не знаю,а вот под буквой Б напишу program prim; var i,sum,n,x : integer; begin write('n = '); readln(n); x:=2; sum:=2; i:=1; while sum<=n do begin x:=x+2; i:=i+1; sum:=sum+x; end; writeln(i,'слагаемых'); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приехало 100 туристов.Из них 10 человек не знали ни немецкого,ни французского языка,75 знали немецкий язык и 83 знали французский.Сколько туристов ...
Математика
робинзон крузо решил позавтракать свежеиспеченным черепашьим яйцом.когда-то он привез с разбитого бурей корабля двое песочных часов.одни из них был...
Математика
из числа12345678910111213...5657585960вычеркните 100 цифр так чтобы оставшееся число стало наибольшим