в каком порядке следуют основные цвета дифракционной решетки
Физика
в каком порядке следуют основные цвета дифракционной решетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый
Гость:
Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый //
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