соченение на тему недоросль

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соченение на тему недоросль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу только немного сказать...  Семья Простаковых вырастила "достойного" сына и в итоге любящая мать получила то, что заслужила. В комедии видно, что Митрофан подражает матери...ставит её в пример. Например, в отношении к няне. Простакова постоянно ей хамит, тоже самое делает и её сын.  Мать избаловала Митрофана до невозможности. Он привык, что все вокруг делают всё за него и для него и он никого не любит, даже собственную мать!  Это что касается воспитания...А образование...ну не знаю. Он же глупый и ленивый такой...
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