Улитка за день поднимается по столбу на 3 м. а за ночь спускается по нему на 2 м вниз. За сколько дней она доберется до вершины столба, высота которого равна 20 м?

Математика

Улитка за день поднимается по столбу на 3 м. а за ночь спускается по нему на 2 м вниз. За сколько дней она доберется до вершины столба, высота которого равна 20 м?

Автор: Гость