Улитка за день поднимается по столбу на 3 м. а за ночь спускается по нему на 2 м вниз. За сколько дней она доберется до вершины столба, высота которого равна 20 м?
Математика
Улитка за день поднимается по столбу на 3 м. а за ночь спускается по нему на 2 м вниз. За сколько дней она доберется до вершины столба, высота которого равна 20 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3-2=1 м на такое расстояние поднимается улитка после поднятия на 3м и спуска на 2 м 2) 17*1=17 м - на такую высоте улитка будет в начале 18 дня 3) 17+3=20 м- до такой высоты улитка доберется за 18 день ответ: за 18 дней
Гость:
Видим, что за одни сутки улитка поднимается на 3-2=1 метр. Так пройдет 17 суток - улитка поднимется на 17 метров. На 18 день улитка поднимется еще на 3 метра и достигнет вершины столба. Ответ. за 18 дней.
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