Спиши, змінюючи слова, що в дужках. Тема завдання "ЬО" Запалили вогники у вікнах (верхній і нижній) поверхів.
Қазақ тiлi
Спиши, змінюючи слова, що в дужках. Тема завдання "ЬО" Запалили вогники у вікнах (верхній і нижній) поверхів.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запалили вогники у вікнах верхнього і нижнього поверхів.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Улитка за день поднимается по столбу на 3 м. а за ночь спускается по нему на 2 м вниз. За сколько дней она доберется до вершины столба, высота кот...
Математика
Шнур длинной 68м , разрезали на три части, так,что две первые части равны, а третья на 4м меньше, чем общая длина первых двух вместе. какая длина к...