Спиши, змінюючи слова, що в дужках. Тема завдання "ЬО" Запалили вогники у вікнах (верхній і нижній) поверхів.

Қазақ тiлi

Спиши, змінюючи слова, що в дужках. Тема завдання "ЬО" Запалили вогники у вікнах (верхній і нижній) поверхів.

Автор: Гость