Улитка проползла прямолинейно 1м, затем сделала поворот, описав четверть окружности радиусом 1м, и проползла далее перпендикулярно первоначальному направлению движения еще 1м. Сделать чертеж расчитать пройденный путь и модуль п...

Физика
Улитка проползла прямолинейно 1м, затем сделала поворот, описав четверть окружности радиусом 1м, и проползла далее перпендикулярно первоначальному направлению движения еще 1м. Сделать чертеж расчитать пройденный путь и модуль перемещения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь состоит из 3х участков: (прямолинейно) 1 м + (по окружности) 2 * Пи * 1 м / 4 + (прямолинейно) 1 м = 3,57 м Модуль перемещения = корень квадратный из (4+4) = 2 * корень из 2 м
Гость:
Улитка пропозлла 1 м прямолинейно, потом четверть окружности радиусом 1 , то есть   2 * π / 4 = π/2 м  и потом еще 1 м , то есть всего  2 + π/2 ≈ 3,57 м. Модуль перемещения - гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника с катетами  2 м, то есть  2 * √ 2 м.
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