Экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание,выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?В...

Математика

Экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание,выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?Введите здесь содержание задания...

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