Экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание,выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?В...
Математика
Экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание,выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?Введите здесь содержание задания...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I - ? кг - на 12,6% больше плана II - ? кг - на 5,8% меньше плана Всего - 971 ц I - 9571 ц - 100% + 12,6% = 112,6% II - х ц - 100% - 5,8% = 94,2% Зависимость прямо пропорциональная: 9571:х = 112,6:94,2 х = 9571*94,2/112,6 = 8007 (ц) - выловил второй экипаж
Гость:
По плану 1-го судна должен был выловить 9571 - 112,6% х - 100% х=9571*100:112,6=8500(ц)- рыбы Экипаж 2-го судна выловил 8500 - 100% х - (100-5,8)=94,2% х=8500*94,2:100=8007(ц)- выловил второй экипаж.
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