Экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание,выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?В...

Математика
Экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание,выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?Введите здесь содержание задания...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I  - ? кг - на 12,6% больше плана II - ? кг - на 5,8% меньше плана Всего - 971 ц   I  - 9571 ц - 100% + 12,6% = 112,6% II -   х ц    - 100% - 5,8% = 94,2% Зависимость прямо пропорциональная: 9571:х = 112,6:94,2 х = 9571*94,2/112,6 = 8007 (ц) - выловил второй экипаж
Гость:
По плану 1-го судна должен был выловить 9571 -  112,6%       х  -  100% х=9571*100:112,6=8500(ц)- рыбы   Экипаж 2-го судна выловил 8500  -  100%     х   -  (100-5,8)=94,2% х=8500*94,2:100=8007(ц)- выловил второй экипаж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Улитка проползла прямолинейно 1м, затем сделала поворот, описав четверть окружности радиусом 1м, и проползла далее перпендикулярно первоначальному ...
Ответить
Қазақ тiлi
Спиши, змінюючи слова, що в дужках. Тема завдання "ЬО" Запалили вогники у вікнах (верхній і нижній) поверхів.
Ответить
Алгебра
x^2-2x y^2-4y 5=0 вот уравнение, помогите плиз
Ответить
Литература
соченение на тему недоросль
Ответить
Математика
Улитка за день поднимается по столбу на 3 м. а за ночь спускается по нему  на 2 м вниз. За сколько дней она доберется до вершины столба, высота кот...
Ответить