сочинить стих о школе
Литература
сочинить стих о школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как люблю я школу, мама! Утром шумною гурьбой В класс приходим самый-самый… Этот класс - конечно мой. Нет на свете школы краше: Здесь уютно и тепло. И с учительницей нашей Нам, признаюсь, повезло. Не ругается сердито, Даже если ставит «два», А покажет деловито Где ошибка нам сама. Пусть уроков в школе много, Одолеем, не беда! Начинаются с порога Наши школьные года...
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