Помогите пожалуйста написать уравнения реакций взаимодействия следующих веществ при нагревании: 1) алюминия с разбавленной серной кислотой 2) серебра с концентрированной серной кислотой

Химия

Помогите пожалуйста написать уравнения реакций взаимодействия следующих веществ при нагревании: 1) алюминия с разбавленной серной кислотой 2) серебра с концентрированной серной кислотой

Автор: Гость