Помогите пожалуйста написать уравнения реакций взаимодействия следующих веществ при нагревании: 1) алюминия с разбавленной серной кислотой 2) серебра с концентрированной серной кислотой
Химия
Помогите пожалуйста написать уравнения реакций взаимодействия следующих веществ при нагревании: 1) алюминия с разбавленной серной кислотой 2) серебра с концентрированной серной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2. 2).2H2SO4(конц.) + 2Ag = Ag2SO4↓ + SO2 + 2H2O.
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