На путь из Уткино в Чайкино через Воронино один турист затратил 29/30 часа. За сколько времени преодолел этот путь второй турист, если путь от Уткино до Воронино он прошел на 1/6 часа быстрее первого, а путь от Воронино до Чайк...
Алгебра
На путь из Уткино в Чайкино через Воронино один турист затратил 29/30 часа. За сколько времени преодолел этот путь второй турист, если путь от Уткино до Воронино он прошел на 1/6 часа быстрее первого, а путь от Воронино до Чайкино на 1/15 часа медленнее первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продолжительность пути для второго туриста 29/30 - 1/6 + 1/15 = (29 - 5 + 2)/3 = 26/30 = 13/15 часа или 52 минуты.
Гость:
нас заставляли переводить дроби в простые числа,поэтому предложу такой вариант 1 час-это 60 мин,значит 29/30 часа=60:30*29= 58 мин 1/6 часа=60:6=10 мин 1/15 часа=60:15= 4 мин теперь исходя из этих цифр решаем: 58-10+4= 52 мин
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