На путь из Уткино в Чайкино через Воронино один турист затратил 29/30 часа. За сколько времени преодолел этот путь второй турист, если путь от Уткино до Воронино он прошел на 1/6 часа быстрее первого, а путь от Воронино до Чайк...

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На путь из Уткино в Чайкино через Воронино один турист затратил 29/30 часа. За сколько времени преодолел этот путь второй турист, если путь от Уткино до Воронино он прошел на 1/6 часа быстрее первого, а путь от Воронино до Чайкино на 1/15 часа медленнее первого?

Автор: Гость