 решите пожалуйста какой знак будет в ответе и результат -3^3  

Алгебра
 решите пожалуйста какой знак будет в ответе и результат -3^3  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3^3=-3*3*3=-27  (знак минус)   если -3 в скобках, то (-3)^=-3*(-3)*(-3)=-27    
Гость:
-3³=(-3)*(-3)*(-3)=-27 Вообще то есть правило,если отрицательное число возводится в нечётную степень,то результат всегда будет отрицательный 
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