выразите число16 с помощью четырех пятерок соединяя их знаками действия
Математика
выразите число16 с помощью четырех пятерок соединяя их знаками действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55:5+5=16 55:5=11 11+5=16
Гость:
5+55:5=16 1) 55:5=11 2) 5+11=16
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