Магазин продал 5/8т. лука, В первый день продал 3/5 т. лука... В какой из дней магазин продал больше лука? На Сколько?
Алгебра
Магазин продал 5/8т. лука, В первый день продал 3/5 т. лука... В какой из дней магазин продал больше лука? На Сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5/8-3/5=25/40-24/40=1/40 т - продал магазин на следующий день 2) 1/40 < 24/40=3/5 , значит в первый день он продал больше лука 3) 3/5-1/40=24/40-1/40=23/40 т - на столько больше магазин продал больше лука в первый день ответ: на 23/40 т больше магазин продал больше лука в первый день
Гость:
5/8-3/5=25-24 /40=1/40 5/8=25/40 3/5=24/40 24/40 - 1/40 =на 23/40 т больше в 1 день
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