Магазин продал 5/8т. лука, В первый день продал 3/5 т. лука... В какой из дней магазин продал больше лука? На Сколько?

Гость: Гость:

1) 5/8-3/5=25/40-24/40=1/40 т - продал магазин на следующий день 2) 1/40 < 24/40=3/5 , значит в первый день он продал больше лука 3) 3/5-1/40=24/40-1/40=23/40 т - на столько больше магазин продал больше лука в первый день ответ: на 23/40 т больше магазин продал больше лука в первый день