твір-роздум"важливість пізнати себе та вибір сродної професії" =накидайте плиз мыслей,а я уж как то сама слеплю все together x) =    

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Вважаю, що професія займає друге місце по важливості в житті сучасної людини ( після родини). Бо вона дає можливість не тільки заробляти на харчі, одяг та розваги, але й реалізувати себе, отримати повагу оточуючих. Людина потребує знання, що вона необхідна іншим, важлива для світу і прийшла в нього недарма. Все це може дати їй професія. А для того, щоб приходити з радістю на працю, потрібно, вибрати те місце, яке більш за все буде відповідати характеру і інтересам самої людини. Мрійливій буде важко на бугалтерській роботі, бо там вона ніколи не зможе реалізувати свої мрії. Тому, хто полюбляє точність та порядок, майже неможливо стати дизайнером чи письменником, бо там без польоту думки, без нестандартних рішень можна втратити не тільки повагу інших, але й сенс життя. Для того, щоб вибрати своє місце, треба розуміти себе, свої надії, мрії та можливості. Інакше саме життя може стати нестерпним.