Две бригады рабочих посадили 220 яблонь.Первая бригада сажала в день 40 яблонь,вторая - 50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день позже первой.Сколько яблонь посадила каждая бригада?

Математика

Две бригады рабочих посадили 220 яблонь.Первая бригада сажала в день 40 яблонь,вторая - 50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день позже первой.Сколько яблонь посадила каждая бригада?

Автор: Гость