Две бригады рабочих посадили 220 яблонь.Первая бригада сажала в день 40 яблонь,вторая - 50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день позже первой.Сколько яблонь посадила каждая бригада?
Математика
Две бригады рабочих посадили 220 яблонь.Первая бригада сажала в день 40 яблонь,вторая - 50 яблонь.Вторая бригада начала работу на один день позже первой.Сколько яблонь посадила каждая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 220-40=180(яблонь)-осталось посадить 2)50+40=90(яблонь)-сажали две бригады за один день 3)180:90=2дня работали бригады вместе 4)2*50=100(яблонь)-посадила вторая бригада 5)3*40=120(яблонь)-посадила первая бригада
Гость:
х+1 дней работала первая бригада х дней работала вторая бригада 40*(х+1)+50*х=220 40*х+40+50*х=220 90*х=180 х=180/90=2 40*(2+1)=120 яблонь посадила первая бригада 50*2=100 яблнь посадила вторая бригада
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