при делении натурального числа а на натуральное число в в частном получилось с и в остатке r. могут ли все числа быть нечетными?

Алгебра

при делении натурального числа а на натуральное число в в частном получилось с и в остатке r. могут ли все числа быть нечетными?

Автор: Гость