при делении натурального числа а на натуральное число в в частном получилось с и в остатке r. могут ли все числа быть нечетными?
Алгебра
при делении натурального числа а на натуральное число в в частном получилось с и в остатке r. могут ли все числа быть нечетными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а = b * c + d . Если b, c и d - нечетные числа, то b * c - тоже нечетное число и, следовательно, b * c + d - четное. Следовательно, все числа нечетными быть не могут.
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